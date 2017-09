Servidores pedem doações de combustível para ambulâncias do Samu não pararem em Feijó

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 14/09/2017 13:13:50

Os servidores do Hospital Geral de Feijó estão pedindo doação de combustível pata as ambulâncias não pararem. A denúncia é do internauta Sergioni Paiva, que na manhã desta quinta-feira (14) usou sua página no Facebook para informar que “desde ontem nossa missão tem sido intensa no Hospital Geral de Feijó”.

Segundo ele, após receber denuncia de que as ambulâncias estão sem combustível para prestar os serviços aos usuários, “presenciou servidores pedindo doação de combustível pra as ambulâncias não pararem totalmente. Graças as doações as ambulâncias não pararam totalmente”, destaca.

Sergioni Paiva informa que moradores de Feijó fizeram contato com o diretor responsável pela área de saúde no município ainda na quarta-feira (13). “O mesmo se comprometeu em Resolver até o dia de hoje. Vamos continuar cobrando do Governo do Estado para que tome providências o mais rápido possível”.