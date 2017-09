Semana Municipal de Valorização da Família é instituída na capital acreana

Da redação ac24horas 14/09/2017 09:05:35

Em Rio Branco foi sancionado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 14, a Lei Nº 2.250 que instituí a Semana Municipal de Valorização da Família, que integrará o calendário oficial de Rio Branco.

A Semana de Valorização da Família será realizada sempre no Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo do mês de agosto e, finalizar no domingo seguinte, coincidindo com a celebração da Semana Nacional da Família, instituída pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.

A Semana Municipal de Valorização da Família tem por objetivos: ressaltar o dever das instituições em zelar pela família e pela promoção do seu fortalecimento;promover a reflexão e a discussão acerca do conceito de família na sociedade atual e seus problemas econômicos, sociais, culturais, éticos e morais.

O Artigo 3º da Lei determina que caberá a Secretaria Municipal de Educação, durante a realização da Semana Municipal de Valorização da Família, executar um programa de valorização da família, junto às escolas municipais e particulares da capital acreana.