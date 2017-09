Saque do abono salarial é liberado a partir desta quinta

Da redação ac24horas 14/09/2017 14:30:14

Quem nasceu em setembro já pode sacar o pagamento do abono salarial a partir desta quinta-feira (14). O Ministério do Trabalho vai liberar os valores do PIS/PASEP também aos servidores públicos cuja inscrição termine com o número 2.

O local de saque difere entre os servidores públicos dos trabalhadores da iniciativa privada: os primeiros devem retirar os pagamentos no Banco do Brasil; os últimos, em agências da Caixa e em lotéricas.

O abono salarial é repassado a quem trabalhou por pelo menos um mês no ano passado com carteira assinada e cuja remuneração foi de pelo menos dois salários mínimos.

Para receber o benefício é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos. O valor do benefício vai depender de quanto a pessoa trabalhou em 2016. Quem esteve empregado formalmente durante todo o ano vai receber um salário mínimo (R$ 937). Quem trabalhou apenas um mês, receberá 1/12 dessa quantia.

O Ministério do Trabalho identificou 24,34 milhões de brasileiros com direito ao PIS/PASEP ano-base 2016. O calendário de pagamento foi aberto em julho deste ano. Até o final de agosto, 3,6 milhões de trabalhadores tinham sacado o benefício. O último lote do abono será liberado em março de 2018.