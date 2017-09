Rio Acre marca 1,64 metro; situação é crítica em Rio Branco

Da redação ac24horas 14/09/2017 21:59:24

O atual nível do Rio Acre é o segundo mais baixo da série história para o período de estiagem, de acordo com os dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC). Nesta quinta, dia 14, o rio marcou 1,64 em Rio Branco. A situação está preocupando o Departamento de Saneamento (Depasa).

No interior, as medidas são as seguintes: Brasileia (1,34 metro), Xapuri (1,98) e Capixaba (1,66). Com esse cenário, captar água para tratamento torna-se algo complexo, devido à redução do volume do rio e às adversidades provocadas nos maquinários.

Com o cenário nada feliz, e no intuito de garantir o abastecimento contínuo e regular de água potável em todo o estado, o Depasa está aumentando o monitoramento do rio, inclusive fazendo intervenções desde o mês passado.

Nas duas Estações de Tratamento (ETAs) da capital funcionam com operações mistas, ou seja, utilizam 7 bombas de captação, uma na torre demais e em balsas flutuantes, numa média de 1,500 litros por segundos para mais de 53 mil ligações ativas.

“Foram feitos ajustes para reforçar a pressão na rede bombeamento da ETAs destas cidades. Até o momento, nenhuma grande intermitência do abastecimento ou racionamento foi aplicada nestas regiões”, relata o diretor de abastecimento das cidades do interior, David Bussons.