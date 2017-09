RBTRANS realiza adequação no corredor de ônibus da Avenida Brasil no centro de Rio Branco

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) está adequando o corredor de ônibus da Avenida Brasil ao sentido correto de desembarque de passageiros. A plataforma está sendo demolida para dar lugar ao fluxo de veículos que até então ocorre pelas outras faixas. Com a intervenção, de acordo com o diretor de Trânsito da RBTRANS, Marcos Lourenço, os passageiros vão desembarcar pelo lado certo do corredor de ônibus e os dois pontos de conflito serão eliminados na travessia da rua pela plataforma e no acesso dos ônibus no Terminal Urbano. “As intervenções não mudam os acessos dos moradores ou dos comerciantes. Estacionamentos e garagens não serão afetados”, garantiu Lourenço.

As obras são executadas com recursos de emenda parlamentar do senador Jorge Viana e devem ser concluídas até o início de novembro, conferindo mais segurança e eficiência ao trânsito no Centro de Rio Branco. Enquanto não for concluída a intervenção, os ônibus que utilizam o corredor exclusivo da Avenida Brasil trafegam pela Avenida Ceará, onde os passageiros podem desembarcar e também alcançar o Centro. A intervenção prevê também a instalação de redutores de velocidade para os ônibus que irão trafegar pela Av. Brasil.

Para esclarecer o objetivo das obras, a RBTRANS distribuiu panfletos com detalhes do projeto e um mapa da intervenção. Nos próximos meses outras readequações serão realizadas nas adjacências visando complementar a intervenção na Avenida Brasil.