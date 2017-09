Prorrogado prazo de inscrições para patrocínios do BASA

Assessoria 14/09/2017 13:21:51

O Banco da Amazônia prorrogou para até o dia 30 de setembro o prazo de inscrições nos Editais Públicos 2018 para patrocínio cultural, social, esportivo, ambiental e de artes visuais. Serão mais de R$ 2,4 milhões que o Banco disponibiliza para incentivar e apoiar projetos nas áreas de Feiras/exposições, ambiental, social, cultural e esportivo.As inscrições estão abertas desde o dia 14 de agosto.

De acordo com o gerente de Imagem e Comunicação do Banco, Ewerton Alencar, cada projeto apresentado ao Edital de Patrocínio deve requerer até R$ 35 mil por proposta apresentada.“Mesmo diante de uma crise econômica que algumas empresas e instituições estão enfrentando, o Banco da Amazônia se fortalece ao apoiar os diversos projetos voltados para a sustentabilidade da Região Amazônica”, comentou. Ele informa que as propostas de patrocínios devem ser enviadas pelos Correios e deverá ser encaminhada apenas uma via impressa de cada projeto inscrito.

Artes Visuais

O “Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2018” consiste na seleção para o preenchimento da pauta de exposições relativas ao exercício de 2018 do espaço cultural da Instituição, em Belém do Pará, no período de março de 2017 a janeiro de 2018.

Podem ser apresentadas propostas de exposições de desenho, pintura, gravura, técnicas mistas, fotografia, escultura, objeto, instalação e de mídias contemporâneas, que não tenham sido contempladas com exposição no Edital de Pautas de 2018 do Espaço Cultural. Quem for aprovado receberá R$ 25 mil, por projeto, a título de patrocínio, para colaborar na montagem da exposição.

Lei Rouanet

O Edital de Chamada Pública de Projetos com Lei Rouanet 2018, voltado à seleção de projetos culturais incentivados por esta lei federal, tem por objetivo contribuir para a melhoria do acesso à cultura regional. Neste edital, o Banco da Amazônia contemplará projetos de artes cênicas (teatro, dança, performance, ópera e circo), cinema (mostras e festivais), música e artes visuais, sendo priorizados àqueles que apresentarem diversidade temática, multiplicidade de linguagens e, principalmente, qualidade artística. Para esta chamada pública, que contempla pessoas físicas e jurídicas, o Banco da Amazônia dispõe de R$ 700 mil, valor que pode ser ajustado a critério da Instituição.

Seleção

Os projetos inscritos passarão por quatro fases: pré-seleção e seleção; homologação do julgamento pela Diretoria Executiva; Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e trabalhista; e a Contratação do projeto de acordo com os Normativos de Auditoria Interna e a Lei 8.666/93.

As inscrições serão gratuitas e somente via correios. Mais informações estão no site do Banco do Amazônia: www.bancoamazonia.com.br. Também pelo telefone: 91-4008-3334.