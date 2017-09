Prefeitura de Rio Branco realiza edição do programa Prefeitura na Comunidade, nesta sexta

Assessoria 14/09/2017 14:13:24

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria de Direitos de Humanos e Políticas Afirmativas (SEDIHPA) e parceiros realiza nesta sexta-feira, 15, na Escola João Paulo II, na Baixada da Sobral, o programa Prefeitura na Comunidade – Mais Cidadania, que tem por objetivo a promoção dos direitos da pessoa humana ofertando orientações jurídicas, emissão de documentos pessoais, atendimento em saúde e atividades de cultura e lazer nas comunidades.

São parceiros no “Mais Cidadania” órgãos do Governo Federal como o Ministério do Trabalho e Emprego, Receita Federal e INSS, do Governo do Acre, entre eles a Defensoria Pública do Estado, secretaria de Segurança Pública e Detran, e secretarias municipais como a de Saúde (SEMSA), de Mulheres (SEMAM), de Igualdade Racial (SEADPIR), Educação (SEME), de Articulação Comunitária e Social (SEMACS), de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS), de Juventude (SEJUV), de Esporte e Lazer (SEMEL e Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

“A comunidade terá até o meio-dia diversos serviços à disposição. A determinação do prefeito Marcus Alexandre é de que as políticas afirmativas atendam plenamente a população”, disse o secretário de Direitos Humanos do município, Marcus Bastos. Nesse contexto, além de receber orientações jurídicas e ter acesso à documentação pessoal, a comunidade terá atendimento médico, poderá participar de atividades culturais como o projeto Senadinho no Bairro, cinema e brincar e se divertir com as ações das secretarias de Esporte e Lazer e Educação.

Veja os principais serviços que serão oferecidos a comunidade

Atendimento e orientações jurídicas por parte da Defensoria Pública do estado do Acre;

Atendimento e orientação sobre seguridade social, benefícios aos idosos, e pessoa com deficiência, além de trabalhadores ativos, realizado pelo INSS;

Atendimento e emissão de CPF pela Receita Federal;

Atendimento e emissão de carteira de trabalho pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

Emissão de RG pela Secretaria de Segurança Pública;

Atendimento e orientações de trânsito feitos pelo Detran;

Orientações sobre o programa Bolsa Família feitas pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

Orientações sobre o programa Liga pela Paz;

Serviços de saúde, testes rápidos, aferição de pressão arterial;

Roda de conversa sobre gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis coordenadas pelas secretarias da Mulher e Juventude;

Senadinho no bairro, cinema e contação de estórias sob a responsabilidade da Fundação Garibaldi Brasil.