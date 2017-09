Prefeitura constrói espaço de lazer no Conjunto Esperança III

Assessoria 14/09/2017 13:48:45

O espaço de lazer do Conjunto Esperança III, construído pela Prefeitura de Rio Branco, já está com cronograma de execução 90% concluído e em fase de acabamento. O projeto é executado com recursos de emenda parlamentar do deputado Léo de Brito e contrapartida do município. A obra contempla parquinho, bancos e quiosque. “A expectativa é de que nos próximos dias possamos finalizar a obra”, disse José Francisco de Freitas Santos, encarregado pela empresa contratada.

A pracinha do Conjunto Esperança III cumpre compromisso estabelecido pelo prefeito Marcus Alexandre com os moradores daquela região. A obra integra as ações de cidadania, atividades esportivas e de recreação para as famílias de Rio Branco com a edificação e implantação de espaços como quadras de esporte, praças e academias da comunidade, entre outros. “A Prefeitura continua investindo e cumprindo as metas de seu Plano de Governo, especialmente atendendo as comunidades que mais precisam”, disse o secretário de Esporte e Lazer de Rio Branco, Afrânio Moura. O desafio para esses espaços, segundo Afrânio, é a manutenção. “As comunidades devem ajudar a cuidar desses espaços”, completou o secretário.

O presidente da Associação de Moradores dos Conjuntos Esperança I e II, Arivaldo Mendes, vê a obra como importante também para sua comunidade e agradece ao prefeito Marcus Alexandre pelo trabalho desenvolvido naquela região. “É uma praça que vai atender muita gente de vários bairros”, disse Mendes.

São mais de 40 equipamentos esportivos, entre campos de grama sintética, quadras poliesportivas, academias da comunidade, ginásios, campos de areia, construídos na gestão do prefeito Marcus Alexandre, que criou a Secretaria de Esporte para investir e atuar mais fortemente nessa política porque acredita no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.