Policia Militar prende dois suspeitos de terem matado Coronel da PM em Sena

Da redação ac24horas 14/09/2017 22:06:37

A Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu prender por volta das 20 horas desta quinta feira (14), dois suspeitos de terem matado o Coronel aposentado da Polícia Militar, Pedro Manoel Neto, 60 anos, no Bairro da Pista. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas, a arma estava enterrada dentro de um quintal no Beco do Adriano, Bairro da Pista, local onde os suspeitos foram presos..

Um dos suspeitos é maior de idade e o outro é menor. Os nomes ainda não foram revelados e nesse momento eles estão sendo ouvidos pelo delegado de Polícia, Marcos Frank. Mais informações a qualquer momento.

Fonte: Sena Online