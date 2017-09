Polícia vasculha Rio Branco em busca de membros de facções

Da redação ac24horas 14/09/2017 19:30:20

Na tarde desta quinta-feira, 14, mais de 100 polícias civis e militares deflagraram uma operação de combate a faccionados no Bairro Cidade do Povo e adjacência. Na ocasião, 20 mandados de judiciais foram executados, culminando na apreensão de armas de fogo, munições, droga e moeda estrangeira.

Durante a ação policial nove pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa foram conduzidas a delegacia. Um veículo modelo Golf, vermelho, e outros ativos criminais foram tirados de circulação.

“Tem sido uma obstinação nossa promover segurança na Cidade do Povo. Não iremos abrir mão deste bairro, estaremos aqui toda sema com operações policiais, integradas, para dá tranquilidade à população”, observou Emylson Farias, secretário de segurança.

Segundo o delegado Roberth Alencar, a ofensiva contra a criminalidade segue diretrizes da Secretaria de Segurança Pública, que em 30 dias, já resultou na prisão de cerca de 50 pessoas, na Cidade do Povo.

“É a quarta operação consecutiva nesse período, com resultados altamente frutíferos do ponto de vista da segurança pública. Uma estratégia do secretário Emylson Farias que tem dado certo”, disse o delegado.