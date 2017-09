Policia apreende arma de fabricação Argentina no Ramal do Panorama, na capital

Assessoria 14/09/2017 22:10:22

Uma ação conjunta desencadeada pelas Polícias Civil e Militar no final da tarde desta quinta-feira, 14 de setembro, resultou na apreensão de uma pistola de fabricação argentina. O fato ocorreu na região conhecida como “Invasão do Panorama”. Na ação uma pessoa foi presa.

As equipes se deslocaram até uma residência localizada no bairro, para cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Ao chegar ao local, os policiais notaram que um cidadão ao notar a presença das equipes tentou se evadir pelos fundos da residência, mas foi detido.

Na busca no interior do imóvel foi localizada uma pistola, calibre .45, de fabricação argentina, contendo três munições intactas e nos fundos do quintal foi encontrada cinco trouxinhas de para base de cocaína.

O autor foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, para medidas cabíveis ao caso.