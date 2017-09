Arte em muro na Chácara Ipê é finalizada com Belchior mesmo com ordem para apagar

João Renato Jácome 14/09/2017 09:14:46

O muro da Chácara Ipê, em Rio Branco, teve a arte finalizada essa semana, com direito a festa. Descumprindo a ordem da Direção do Condomínio, o casal Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, responsáveis pela pintura, não apagou os desenhos que, entre outros, inclui os rostos de Che Guevara, Chico Mendes, músicos e animais característicos da Amazônia.

A atitude artística do casal cruzeirense não agradou a grande parte dos moradores do condomínio, já que a pintura foi feita para o lado de fora, de frente com a pista de cooper do Parque do Tucumã. Apesar de bonita, a paisagem deverá ser totalmente destruída, como decidiu a gestão do condomínio.

Por telefone, na semana passada, o sindico da Chácara Ipê, Francisco Vilela, informou à reportagem que alguns moradores encaminharam reclamação por escrito pedindo providências. Dias depois, veio a decisão de mandar apagar tudo. A informação é que a parte externa do muro não pertence aos condôminos.

A última imagem colocada no muro é do cantor e compositor brasileiro Antônio Belchior. Além disso, o muro também tem as imagens de Chico Mendes, Che Guevara, Chico Buarque, Hélio Melo. Também tem onça, macaco, arara, capivara e sapo. A reportagem não conseguiu contato com o síndico da Chácara Ipê novamente.