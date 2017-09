O legislativo não pode ter sua ação parlamentar censurada

Luis Carlos Moreira Jorge 14/09/2017 06:32:56

A decisão da diretora da Fundação Hospitalar, Juliana Quintero, de proibir a entrada de deputados naquela unidade de saúde, sendo vítimas barradas os deputados Raimundinho da Saúde (PODEMOS) e Jonas Lima(PT), não foi só um atentado à liberdade dos dois parlamentares exercerem os seus papéis, o de serem fiscais da coisa pública, mas um ataque à instituição legislativa. O argumento de Quintero foi um primor de arrogância: “os deputados só vêm aqui fazer política”. Desde quando tem o direito de dizer o que pode ou não um deputado fazer? Não creio que nenhum parlamentar tenha feito discursos ou distribuído santinhos no interior da FUNDHACRE.

Vamos por tabela: ela só está no cargo porque foi o voto dos deputados que colocou o Tião Viana no governo, e ele teve a oportunidade de lhe nomear. Sem isso não estaria na direção da unidade. O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT), não pode deixar esta grave afronta à liberdade do Poder Legislativo sem uma resposta dura, sob pena de como um todo o poder ficar desmoralizado. É a hora do Ney (foto) soltar uma NOTA pesada de repúdio a este ato ou os deputados ficarão sem moral. Não tem outro meio termo. Discursos de protestos não bastam, ficam no vazio. Nada é mais sagrado que o direito de um parlamentar fiscalizar uma unidade pública. Ou volte a ditadura!

Tem que se pronunciar

O governo também não pode se calar ante o tolhimento da liberdade de ação dos deputados.

Contra fatos reais não existem argumentos

Fossem as denúncias feitas por deputados do PT, ainda podia se deixar na conta da picuinha política contra a oposição. Mas as advertências feitas ontem pelos deputados Jesus Sérgio (PDT), Luiz Gonzaga (PSDB), que são figuras de proa contra governo na ALEAC, de que as lentas obras da BR-364 caminham para fechar a rodovia no pique do inverno, devem ser levadas a sério.

Falta o essencial

Para os deputados Jesus e Gonzaga são poucos os carros e máquinas no trecho, não há pedra para o serviço de compactação, tiraram o resto de asfalto que tinha, e a rodovia virou um lamaçal, aonde na primeira chuva se vêm carros atolados. Algo de fato está errado na obra.

A discussão não é esta

Não está sendo colocada em dúvida a capacidade profissional do diretor do DNIT, Thiago Caetano, duvidar da sua vontade de fazer a coisa certa, mas chega a um ponto que apenas a boa intenção não funciona. Não é possível que a enxurrada de críticas é por querer o fracasso,

Espaço aberto

O espaço fica aberto para o diretor do DNIT, Thiago Caetano, fazer uma contestação. Dizer se há ou não verba suficiente para o trabalho planejado, se há recursos para o trecho Tarauacá-Cruzeiro do Sul, enfim, se tudo vai funcionar ao final e os deputados é que são derrotistas.

Um simples mortal

Respeito quem pensa o contrário pelo lado ideológico, e como tal foi lhe hipotecar apoio no seu julgamento em Curitiba, mas o que está ocorrendo com o ex-presidente Lula é um processo jurídico legal e com o mais amplo direito de defesa. O Lula é um cidadão como outro qualquer e não está acima da lei. Cabe provar ser inocente e ser absolvido. Não cabe privilégio.

Instâncias superiores

A todo cidadão que sofre uma condenação em primeira instância é dado o direito de recorrer a um grau mais alto de jurisdição, para provar que a sentença feriu a lei. Não consigo entrar nesta teoria da conspiração que os processos contra o Lula são perseguição política. E até porque não é só ele que está neste barco, mas sim dezenas de líderes de outros partidos.

Não falou heresia

O deputado Gehlen Diniz (PP) não falou nenhuma heresia de que a eleição de um deputado estadual pode significar um gasto de 2 milhões de reais. Este gasto não só vai acontecer se for implantado o sistema Distritão, mas mesmo se for mantida a legislação atual os gastos para eleger um parlamentar continuarão altos. O Distritão acaba com a pouca vergonha de candidato com mais votos perder o mandato para quem tem menos votos. Isso sim é imoral!.

Passando em brancas nuvens

Um político que ajudou na eleição da prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, dizia ontem que, o tempo voa e ela não conseguiu ainda imprimir um ritmo na sua gestão que chegue na opinião pública como algo de destaque. Uma pena: havia esperança de mudança com a sua eleição.

Guerra contínua

Apreensões de drogas, armas, mortes, assaltos, prisões de quadrilhas, a guerra contra o banditismo é uma constante e não pode ter trégua. As manchetes diárias mostram isso.

Tudo dentro da legalidade

O deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) contesta a visão de que há ilegalidade no aproveitamento pelo governo em outro contexto jurídico dos que foram demitidos do Pró-Saúde. “Está tudo dentro da lei, o governo só não encampa nossa proposta se não quiser”, disse.

PGE com a palavra final

A coluna deu as duas versões sobre as demissões no Pró-Saúde e agora é esperar o parecer da Procuradoria Geral do Estado que é em que, o governador Tião Viana vai se basear sobre a recontratação ou não deste pessoal. Será uma decisão técnica. Resta aguardar o desfecho.

A modernidade é avassaladora

Não adianta os protestos dos taxistas e do pessoal do moto táxi, porque o UBER é uma ferramenta que veio com a modernidade e será implantada em Rio Branco hoje ou amanhã. Você pode até contrapor por algum momento, mas a implantação será inexorável, no Acre.

A classe tem que se modernizar

O que a categoria dos taxistas tem de fazer é se modernizar na sua relação com os passageiros. Por exemplo, raro é o taxi que aceita cartão de crédito, ou seja, vivem na idade da pedra. Ou se modernizam ou a tendência é desaparecer. O passageiro quer comodidade e modernidade.

Uber liberado

Tinha acabado de digitar as duas notas acima e chegou a notícia de que o vereador Roberto Duarte (PMDB) conseguiu na justiça uma Liminar liberando os serviços do Uber na Capital.

Como se agridem!

Chega ser impressionante a troca de agressões pesadas nos grupos da oposição na rede social. Quem observa tem a impressão de que se trata de velhos inimigos, numa guerra sem trégua. E você entra num grupo da FPA e não vê ninguém brigando. Aliado não pode brigar com aliado.

Repete o mandato

O deputado federal Major Rocha (PSDB) tem tudo para ser reeleito. Tem sido um parlamentar dos mais combativos dentro da oposição e hoje se coloca como a cara contra o petismo. Além de ter um forte eleitorado entre os policiais militares, pela defesa que faz da categoria.

Carlos Vale

É o nome do DEM que vai disputar uma vaga de deputado estadual, com reduto em Sena Madureira. Foi candidato a prefeito sem estrutura de campanha e obteve uma votação razoável.

Não seio que motivou

O ex-prefeito Aldemir Lopes deve estar na casa dos 74 anos. Desde que foi decretada a sua prisão domiciliar não descumpriu uma norma, inclusive, não representa nenhum perigo às investigações sobre supostos desvios na prefeitura de Brasileia. Não deu para entender essa sua prisão preventiva. Uma decisão completamente desnecessária para o processo penal.

Não consigo vislumbrar

Por mais que tente não consigo vislumbrar qual a periculosidade do ex-prefeito Aldemir Lopes.

Não se descuidou

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) terminou a campanha para a prefeitura de Rio Branco e emendou na sua campanha de reeleição, não tirou o nome das ruas. Além de ser uma das melhores parlamentares da oposição na ALEAC. Tem até aqui justificado o seu voto.

BR-364

Ninguém bom da cabeça torce para que as obras que o DNIT está realizando em trechos críticos da BR-364 dê errado. São milhares de pessoas de Rio Branco à Cruzeiro do Sul que dependem da sua trafegabilidade. O transporte fluvial já não é alternativa para buscar mercadorias, porque os empresários cruzeirenses, com a estrada, venderam as suas balsas. Mas temos que ser pragmáticos com a preocupação de faltarem recursos. São deputados da oposição e da base do governo que vêm se revezando na tribuna da Assembléia Legislativa criticando a ausência de maquinários, de insumos como pedras, estocadas para jogar na obra. Como foi raspado o asfalto, com as primeiras chuvas carros atolam um atrás do outro. É uma realidade. E não vejo uma unidade da bancada federal para conseguir recursos. Torço para que não se concretizem as previsões de parlamentares da região de que pode fechar no inverno.