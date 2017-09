“Não tem como o PDT não indicar o vice na chapa da Frente Popular”, diz Luiz Tchê

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 14/09/2017 12:20:03

Apesar de o Partido Democrático Trabalhista realizar um evento para lançar a pré-candidatura do secretário de segurança pública Emylson Farias ao governo do Acre, tudo indica que o presidente da legenda, o ex-deputado Luiz Tchê, já jogou a toalha na questão da indicação do nome que encabeçará a chapa majoritária da Frente Popular do Acre (FPA), coligação comandada pelo PT.

Durante uma conversa com jornalistas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quinta-feira (14), Luiz Tchê declarou que “é impossível o PDT não indicar o vice na chapa da Frente Popular”. Após a declaração, o dirigente percebeu que pode ter falado demais e tentou remendar: “Claro que não posso falar que estou disputando a vice, já que temos uma pré-candidatura”.

Luiz Tchê disputa a indicação do candidato a vice-governador com outros PCdoB e PSB. Os comunistas perderam prestígio nos últimos anos e assistiram ao crescimento do PSB que indicou a dissidente do PSDB, Socorro Neri, vice-prefeita na chapa de Marcos Viana (PT), deixando de lado os comunistas que ocuparam o cargo no primeiro mandato do possível candidato ao governo pela FPA.