Mundo deve acabar na próxima semana, diz numerólogo britânico

UOL 14/09/2017 20:37:00

O fim do mundo está chegando — pelo menos, é o que diz o britânico David Meade. O polêmico numerólogo e autor do livro “Planet X: The 2017 Arrival” afirma que o planeta secreto Nibiru — cuja existência a NASA nega — vai se chocar com a Terra em 23 de setembro de 2017. Meade também acredita que a timeline descrita pela Bíblia para o fim do mundo bate com os seus cálculos.

Uma passagem do livro de Isaías, capítulo 13, diz: “O dia do Senhor está chegando — um dia cruel, de fúria e raiva orgulhosa — que desolará as terras e os pecadores com elas. As estrelas do paraíso e suas constelações não mostrarão sua luz. O Sol nascente será escurecido e a Lua não nos dará seu brilho”.

De acordo com David Meade, a passagem está ligada a “convergência do número 33”, uma série de coincidências que incluem o número encontradas pelo autor. Ao jornal britânico “The Daily Star” no último mês, ele afirmou que “o grande eclipse americano de 21 de agosto de 2017 foi um grande precursor [do fim do mundo]”. O fenômeno teria sido provocado pela aproximação de Nibiru com a Terra.

O numerólogo ainda diz que, a partir do eclipse, o Sol se tornou escuro, como Isaías previu. “A Lua [do eclipse] é chamada de Lua Negra, que acontece a cada 33 meses. O eclipse começou em Lincoln Beach, Oregon — o 33º estado americano — e termina no 33º grau de Charleston, na Carolina do Sul. Um eclipse solar assim não acontecia desde 1918, há 99 anos, isto é, 33 vezes três.

23 de setembro de 2017 é o 33º dia após o eclipse total do Sol, o que David considera “uma profecia incrível e um sinal assustador”, disse ao jornal “The Telegraph”. Ele ainda cita o capítulo 12 do livro de “Revelação”, em que “uma mulher vestida com o Sol, com a Lua sob seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre sua cabeça dará luz”. Na data, de acordo com David, a Lua aparecerá sob a constelação de Virgem, que representaria uma mulher virgem. Sobre ela, estarão as doze estrelas: na verdade, as nove de constelação de Leão mais os planetas Mercúrio, Vênus e Marte.

Vênus então pareceria dar luz a Júpiter, o sinal do fim dos tempos, diz o numerólogo.