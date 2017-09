Mulher dá à luz dentro de barco com ajuda de equipe do Samu

Da redação ac24horas 14/09/2017 21:48:11

Uma história daquelas que parecem só acontecer nas telas de cinema. Foi o que viveu Rosiane da Silva e a equipe do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) do município de Porto Acre, distante cerca de 60 quilômetros de Rio Branco. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, dia 13, o técnico de enfermagem Enio César da Silva recebeu um chamado da base do serviço para socorrer uma jovem em trabalho de parto que estava sendo trazida de barco pelas águas do Rio Acre.

Ao chegar ao porto, Enio e outro socorrista verificaram que a jovem de 20 anos já estava em trabalho de parto avançado e que não daria tempo de se deslocar até a maternidade de Rio Branco. O parto foi feito dentro do barco mesmo.

“Quando chegamos o parto já estava ocorrendo. Já fiz vários partos dentro da ambulância do SAMU, mas dentro de um barco foi o primeiro. É sempre emocionante e gratificante poder ajudar mais um bebê a nascer”, relatou Silva.

A dona de casa Rosiane da Silva, moradora do Assentamento Santa Filomena, é a personagem principal da história. Ela conta que enfrentou quase nove horas de viagem de barco junto ao pai, a mãe e a uma vizinha, já sentindo fortes dores. A mãe e o recém-nascido foram encaminhados à Maternidade Bárbara Heliodora. Ambos passam bem.

“Assim que comecei a sentir as dores de parto já pedimos ajuda à vizinha que se dispôs a nos trazer, mas não deu tempo e ela mesmo começou a me ajudar até que os socorristas chegaram. Não foi muito bom não, mas graças a Deus deu certo e eu e meu filho estamos bem”, contou Rosiane, que ainda não escolheu o nome do bebê.