Motoqueiros atiram contra grupo e ferem dois na periferia do município de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 14/09/2017 16:15:16

Dois motoqueiros que estavam em uma moto Honda Titan vermelha efetuaram, na manhã desta quinta-feira 14), vários disparos de arma de fogo contra um grupo de cinco pessoas que conversavam em uma rua do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. A polícia ainda não sabe a motivação para o atentado.

Segundo o delegado titular da Delegacia Geral de Polícia Civil da cidade, Lindomar Ventura, os agentes estão à procura de uma suposta testemunha que teria visto um dos atiradores no momento em que ele tirou o capacete. O objetivo é obter as características do suspeito.

À reportagem do ac24horas, Ventura afirmou ainda desconhecer se os feridos – bem como os outros três que se encontravam no local no momento do tiroteio – têm passagem pela polícia.

“Eles serão ouvidos amanhã, quando essa informação será levantada”, garantiu. Uma das vítimas foi atingida na perna e outra ferida no braço, de raspão. Ambos foram encaminhados ao hospital para atendimento médico.