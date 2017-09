Justiça Eleitoral cancela mais de 8 mil títulos eleitorais

Archibaldo Antunes 14/09/2017 14:45:25

Mais de oito mil moradores de Cruzeiro do Sul não fizeram o recadastramento biométrico e tiveram o título eleitoral cancelado. O documento é indispensável para a participação nas eleições. A chefe do cartório eleitoral do município, Beatriz Pacífico, acredita que as ausências envolvam moradores de localidades distantes do perímetro

urbano e de difícil acesso. Segundo Beatriz, o recadastramento obrigatório foi feito por cerca de 49 mil eleitores.

Ela considera o resultado “satisfatório”.

Mesmo com a anulação do documento, os penalizados ainda podem regularizar sua situação. Basta que procurem o cartório eleitoral da cidade, conforme ressaltou Beatriz.

O cancelamento do título eleitoral acarreta consequências, entre as quais a proibição de se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, a não obtenção de passaporte ou carteira de identidade e a impossibilidade de obter empréstimos em órgãos financeiros mantidos pelo governo, a exemplo da Caixa Econômica Federal.