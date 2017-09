Jorge Viana anuncia ato que irá marcar investimentos em telefonia móvel e internet no Acre

Assessoria 14/09/2017 16:59:59

Senador falou sobre termo de cooperação que será assinado por dirigentes das companhias telefônicas, governo do estado e prefeituras

O senador Jorge Viana subiu à tribuna do Senado nesta quinta-feira (14) para falar do evento que será realizado no próximo dia 02 de outubro com a presença de dirigentes das principais companhias telefônicas que atendem no Acre (Vivo, Claro e Tim) para assinatura de um termo de cooperação que vai garantir investimentos importantes para ampliar a qualidade do serviço de telefonia móvel e internet no estado. A parceria será celebrada com o governador Tião Viana, o presidente da Anatel, Juarez Quadros, e prefeitos de vários municípios que serão beneficiados.

“Essa é uma luta de muitos. Mas eu tenho dedicado há anos meu mandato para dotar o Acre de uma infraestrutura de telecomunicações tão necessária aos tempos atuais. Mantive reunião com o coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão, e o nosso propósito é que as bancadas federal, estadual e municipal estejam com prefeitos, o governador e as companhias telefônicas juntos nesse trabalho que vai inaugurar uma nova fase no serviço de telecomunicação no estado”, disse o parlamentar.

O senador destacou a importância dos investimentos na infraestrutura de telecomunicações, especialmente nos tempos atuais, em que a conectividade é a base de grande parte dos serviços públicos, como educação, saúde e segurança.

“Um dos maiores desafios dos tempos atuais é consolidar uma infraestrutura de conectividade. Isso é essencial para indústria, para o comércio, o setor produtivo e para serviços públicos como educação, saúde e segurança. Mas, é essência da vida contemporânea para todos nós, cidadãos, que agora somos dependentes do telefone e da internet. Ter o Acre como referência de boa infraestrutura nessa área tem que ser um compromisso de todos”, declarou.

A solenidade está marcada para o próximo dia 02 de outubro, em Rio Branco.