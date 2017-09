Em vídeo, “Rihana do Acre” anuncia estar vestindo a camisa do Comando Vermelho

Da redação ac24horas 14/09/2017 14:32:50

Uma jovem de aproximadamente 20 anos, que se identifica como Angélica –vulgo Rihana-, que faria parte da facção Bonde dos 13, gravou um vídeo para anunciar, publicamente, que está mudando de “família”, como são chamadas as organizações criminosas. Ela estaria saindo do “B13” para fazer parte do Comando Vermelho, uma das maiores do país.

O vídeo, enviado ao ac24horas, mostra a jovem aparentemente feliz com a decisão. Ela afirma que permanecer no Bonde dos 13 não demonstra um futuro vantajoso e que, por isso, preferiu seguir para a outra organização do crime. A polícia, a partir de agora, deverá investigar quem é e onde está a jovem.

“Faço parte da família B13, e hoje vou estar rasgando minha blusa porque essa família não tem progresso. Quando você vai entrar, tem vários propósitos, e quando você entra (sic) e conhece, vê que não tem nenhuma delas. Eu quero entrar na família certa, que é o certo pelo certo, que é o CVRE. É nós!”, diz a garota no vídeo.

Ambas as organizações citadas acima estão em guerra há pelo menos três meses, período em que dezenas de pessoas foram vítimas dos crimes por elas realizadas. Nas últimas semanas, a polícia tem tentado implodir esses grupos, mas mesmo com a prisão de líderes e executores das ações, as organizações parecem não se dissipar.

A reportagem não conseguiu contato com a Secretaria de Segurança Pública (SESP), órgão que investiga esse tipo de exposição. Até o momento, a Polícia Civil do Acre, nem o Ministério Público Estadual se manifestaram sobre o vídeo que já circula nas redes sociais.