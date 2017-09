Diário Oficial convoca aprovados em concursos da Saúde realizado em 2013

Um total de 174 aprovados em concursos públicos dos anos de 2013 e 2014 foram convocados, nesta quinta-feira, dia 14, por meio do Diário Oficial do Acre. Eles que farão parte do quadro efetivo de servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Essa era uma promessa feita pelo gestor da pasta, Gemil Júnior, em maio, ao ac24horas.

Com essa nova convocação, informou a Sesacre, já são mais de 2,1 mil profissionais efetivados na área de Saúde. As convocações vão beneficiar as seguintes cidades: Rio Branco, Acrelândia, Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá, Plácido de Castro e Porto Walter.

As nomeações contemplam os cargos de auxiliar e técnico de saúde bucal, técnico em enfermagem, radiologia e laboratório, motorista de ambulância, assistente social, biomédico, fisioterapeuta, educador físico, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, odontólogo, endodontista, químico, contador e economista.

A partir de agora, os candidatos nomeados terão até 30 dias para apresentação dos documentos referentes aos cargos e a efetiva assinatura do Termo de Posse. Ainda não há data para a cerimônia de posse dos novos servidores acreanos.