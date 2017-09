Cruzeiro do Sul também adere ao Programa Criança Feliz

Da redação ac24horas 14/09/2017 09:15:16

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, assinou o Decreto Nº 300/2017 na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 14, que institui o Comitê gestor Intersetorial do Programa Criança Feliz no município.

Segundo o Artigo 1º o Comitê Gestor terá como atividade principal planejar e articular as ações necessárias para alcançar os objetivos do Programa Criança Feliz e contribuir na promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

Na sequência, o edito apresenta os nomes dos que irão compor o comitê. Eles terão as atribuições: acompanhar, monitorar e avaliar todas as etapas de implantação e execução do Programa Criança Feliz no município; garantir a articulação intersetorial na elaboração do Plano de Ação Municipal do Programa Criança Feliz; analisar, apreciar e acordar o Plano de Ação; tomar decisões quanto às etapas do Programa e responsabilidades das diferentes políticas na sua operacionalização;entre outras atribuições.