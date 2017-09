Aphac realiza ação de prevenção de doenças ao público masculino

Da redação ac24horas 14/09/2017 20:24:05

A Associação dos Portadores de Hepatites do Acre (Aphac) realiza nesta sexta-feira (15), uma ação integrada de saúde de prevenção de doenças ao público masculino, que acontece na sede da entidade. O deputado Heitor Júnior (PDT), um dos organizadores do evento, destaca que a iniciativa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde vai possibilitar atendimento ao público masculino com exames de prevenção ao câncer de próstata e testes rápidos de hepatite.

Segundo o parlamentar, a maioria dos homens deixam de realizar o exame preventivo graças ao preconceito. “durante a ação integrada voltada para a saúde do homem, teremos o exame de toque, exames de glicose, teste rápido de Sífilis, hepatites B e C. É aberto ao público e estaremos esperando os interessados na Rua Farroupilha, nº 268, no Bosque. O preconceito não pode vencer a necessidade de realiza a prevenção do câncer de próstata”, diz Heitor Júnior.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana (PT), o secretário de saúde do município, Oteniel Almeida, além de deputados estaduais confirmaram presença para reforçar a campanha de prevenção de doenças ao público masculino. A programação. Segundo os organizadores da iniciativa, a equipe de saúde que presta serviços na Aphac e as equipes cedidas pelo município estão preparadas para atender os interessados nas ações preventivas de saúde.