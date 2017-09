Agente do Detran é atropelado por motoqueiro na Avenida Ceará, em Rio Branco

Jairo Barbosa 14/09/2017 11:47:42

Jones Costa da Silva, agente da CIFTRAN, foi atropelado pelo motoqueiro Diego Cabreiro de Lima, de 19 anos, na Avenida Ceará, em frente ao Tribunal de Contas do Estado no final da manhã quinta feira(14).

Pelos relatos de funcionários de uma concessionária de motos que fica na frente do trecho onde ocorreu o acidente, o agente atravessava a avenida quando foi atingido pela moto.

Os dois envolvidos no acidente caíram e ficaram em estado grave por causa do choque. Ambos foram socorridos por uma equipe do SAMU e encaminhados ao Pronto Socorro da capital.A perícia de trânsito esteve no local. Um perito, que pediu para não ter o nome publicado, disse que as imagens das câmeras de monitoramento da área serão solicitadas porque existe a informação de que o motorista de um carro teria praticado uma manobra que ocasionou o atropelamento.

Os agentes de trânsito que atenderam a ocorrência removeram a motocicleta para o pátio do Detran mesmo o veículo estando com a documentação regular. Um irmão do rapaz que conduzia a motocicleta ainda tentou evitar a remoção, mas acabou por desistir ao ver a movimentação dos agentes.