Ufac em parceria com SBF abre inscrições para Mestrado Profissional em Ensino de Física

Da redação ac24horas 13/09/2017 15:24:30

A Comissão de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) da Sociedade Brasileira de Física (SBF) informa que já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso no curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física.

Os candidatos selecionados iniciarão suas atividades letivas no MNPEF no primeiro semestre de 2018 de acordo com o calendário de cada Polo.

Acesse o link:

http://www1.fisica.org.br/mnpef/?q=ps/2018/informacoes-gerais