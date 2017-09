SGA divulga resultado de análise curricular do processo seletivo para agentes provisórios do ISE

Da redação ac24horas 13/09/2017 09:18:05

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e o instituto de administração penitenciária do acre divulgaram nesta quarta-feira (13) o resultado do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio referentes ao edital SGA/IAPEN Nº 002/2017. A maior parte das inscrições foram indeferidas, tanto para candidatos masculinos quanto femininos.

A relação completa encontra-se disponível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) edição desta terça-feira, a partir da página 37. Para acessar o DOE eletrônico é preciso acessar o site e fazer o download do arquivo . Após isso, abrir o arquivo e usar simultaneamente os comandos “CTRL”+ “F”, abrindo a pesquisa do documento e digitar o nome a ser buscado seguido de “Enter”.

O resultado provisório da análise curricular na seguinte ordem: cargo, nome do candidato em ordem de pontuação e nota. Na sequência estão os candidatos excluídos por não apresentarem corretamente as informações solicitadas e os candidatos estão excluídos do Processo Seletivo Simplificado por não atingirem 30% da nota da Análise Curricular.