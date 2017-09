Sebastião: “Vim a Curitiba trazer total solidariedade ao maior presidente do Brasil”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 13/09/2017 19:23:34

Sebastião Viana integrou o grupo de políticos petistas que acompanhou Lula nesta quarta-feira, 13, no interrogatório ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba (PR).

Logo cedo, Viana disse por meio de uma live na fanpage da senadora Gleisi Hoffmann (PT) que o ex-presidente é “vítima de uma atrocidade”. Depois, em sua página oficial no Facebook, o governador do Acre declarou: “Vim a Curitiba trazer total solidariedade ao maior presidente da História do Brasil Lula. A verdade triunfará, sem justiceiros”.

Foi a segunda vez que o ex-presidente Lula presta depoimento no âmbito da Lava Jato. No primeiro caso, ele foi acusado de receber R$ 3,7 milhões em propina da OAS.