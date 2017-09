Rocha apresenta requerimento para Sessão em homenagem aos Soldados da Borracha do Acre

Assessoria 13/09/2017 10:58:03

A esmagadora maioria dos acreanos tem ou teve em seu núcleo familiar um Soldado da Borracha e nada melhor que a Câmara Federal realizar um ato para homenagear à estes heróis desbravadores da floresta. Por conta disso, o deputado federal Major Rocha (PSDB) apresentou na terça-feira (12) o requerimento 7221/2017 solicitando a realização de uma Sessão Solene no dia 23 de novembro, às 09h30.

O deputado relembrou o fato dos soldados da borracha terem sido recrutados pelo governo federal para ampliarem a exploração dos seringais nativos em busca da borracha necessária para o esforço de guerra durante a II Guerra Mundial. A borracha extraída supria a falta momentânea dos seringais malaios ocupados pelos japoneses.

“Esses heróis da pátria vieram em levas, a maioria esmagadora de homens do nordeste do país. Eram deixados nos seringais para produzirem borracha e a situação militar deles era de ‘incorporado’ até o término do contrato de trabalho ou enquanto se dedicassem àquelas atividades”, destacou.

65 mil homens recrutados

O recrutamento estava no Decreto-Lei nº 5.813/1943 e era um acordo entre o coordenador da Mobilização Econômica Brasileira e o Presidente da Comissão de Controle dos Acordos de Washington – Rubber Development Corporation. No mesmo Decreto foi criada a Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, órgão.

“Estima-se que 65 mil brasileiros tenham sido recrutados. Eles enfrentaram muitos obstáculos: aclimatação, falta de conhecimento sobre o processo produtivo, desorganização dos seringais e linhas de suprimento, transporte, assistência médica e desordem administrativa dos órgãos oficiais. Isso levou milhares de soldados da borracha a pereceram nesta batalha”, ressaltou Rocha.

Aluízio Bezerra, o grande defensor da causa

O deputado Rocha destacou a importância da participação do jovem advogado Aluízio Bezerra no pós-guerra, sendo este a primeira voz em favor dos seringueiros. Em 1974, na primeira campanha dele para Deputado Federal, uma de suas principais bandeiras foi a luta pela aposentadoria do Soldado da Borracha.

“É preciso destacar que desde 2011 os Soldados da Borracha estão incluídos no Livro dos Heróis da Pátria. Por isso, a Câmara Federal não pode se furtar à homenagem, pois os soldados da borracha tiveram um papel extremamente importante no esforço de guerra”.