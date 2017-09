Lene Petecão quer a presença de profissionais de Psicologia nas escolas de ensino infantil

Da redação ac24horas 13/09/2017 17:16:55

A vereadora Lene Petecão (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco na manhã desta quarta-feira, 13, para apresentar um anteprojeto cuja ementa estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de Psicologia e da Assistência Social nas escola de ensino infantil e fundamental no Município de Rio Branco.

Segundo a parlamentar o anteprojeto surgiu em um momento muito oportuno em que os índices de violência aumentaram de forma assustadora na sociedade, onde é registrado um quadro de tragédias cometidas dentro escola, próximas a elas ou com os alunos delas, “Vemos adolescentes que são vítimas de abuso de toda a espécie, depressivos, insatisfeitos com suas famílias desmanchadas e manchadas, envolvidos com drogas, com crime organizado e iludidos pelos crimes praticados e incentivados pelas redes sociais, vítimas de bullying e da exclusão social”, afirmou.

A vereadora ainda destaca que é necessário duas categorias profissionais propostas na Lei respondam pela avaliação e o acompanhamento comportamental dos alunos.

“Muitos deles precisam de ajuda e orientações que não podem ser fornecidas por “professores”, pois não lhes competem a saúde mental e muito menos lidar com problemas pessoais de seus discentes, uma vez que , no desempenho de suas múltiplas funções, ao professor mal lhes sobram tempo para mediar os processos de ensino de aprendizagem nas salas compostas em média por 40 alunos”, encerrou.