Justiça libera a atuação do Uber em Rio Branco; RBTrans deve parar de apreender carros

João Renato Jácome 13/09/2017 17:56:45

A Justiça do Acre autorizou a atuação dos motoristas que utilizam o aplicativo Uber. Na decisão, o juiz Anastácio Menezes, titular da Vara da Fazenda Pública de Rio Branco, determina que a Superintendência de Transporte e Trânsito (Rbtrans) pare de multar o apreender veículos que estejam sendo utilizados pela empresa.

“Entendo presentes os requisitos presentes do artigo 300 do Código de Processo Civil, dado que não apenas a probabilidade do Direito está demonstrada, como também o elevado risco de constrição à atividade profissional lícita. Concedo a tutela provisória de urgência para determinar”, rubricou o magistrado.

Diferente do que entende a Prefeitura de Rio Branco, o juiz Anastácio Menezes classifica como legal o transporte de passageiros pelo aplicativo Uber. Portanto, a partir de agora, a Rbtrans terá de se abster de punir os condutores.

Nesta quarta-feira, dia 13, um projeto de lei para regulamentar o serviço em Rio Branco foi apresentado na Câmara de Vereadores. A apresentação do projeto foi feita pelo vereador Roberto Duarte (PMDB).