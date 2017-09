Dois homens e uma mulher são mortos a tiros na periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas 13/09/2017 16:10:26

Mais um crime com requintes de execução foi registrado na tarde desta quarta-feira (13). Quatro homens invadiram uma residência no bairro Volta Seca, situado atrás do prédio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), em Rio Branco, e assassinaram três pessoas.

A polícia foi acionada e ainda são poucas as informações sobre o caso. A equipe de profissionais do Instituto Médico Legal (IML) trabalha na preservação da cena do crime e retirada dos corpos ao IML para as devidas providências.

As vítimas: dois homens, que ainda não tiveram suas identidades reveladas, e uma mulher de 37 anos, Noemia Teixeira Valente.