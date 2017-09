Com medo da violência, Samu pede apoio policial para atender feridos no Juruá

Archibaldo Antunes 13/09/2017 16:16:00

Um tiroteio ocorrido por volta das 20 horas de ontem (12), no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, resultou em três feridos e um morto. Acionada, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) optou por não entrar no local, conhecido pelos altos índices de criminalidade. O atendimento às vítimas só feito após a chegada da Polícia Militar, em apoio aos paramédicos.

Segundo o delegado Lindomar Ventura, titular da Delegacia Geral de Polícia Civil do município, a quarta vítima foi encontrada, já sem vida, na manhã desta quarta-feira (13). Populares que avistaram o cadáver acionaram a polícia.

Lucas Doris Araújo, de 21 anos, estava em companhia dos outros três rapazes baleados na noite anterior.

A polícia Civil e Militar realizaram uma operação no bairro em buscas dos suspeitos e de foragidos da justiça.