Carro roubado em lava jato no Acre é apreendido em Porto Velho capital de Rondônia

Da redação ac24horas 13/09/2017 14:43:29

Abrahão Lincon da Silva Paiva,27 anos, foi preso no final da tarde desta terça-feira (12) pelo crime de receptação de veículo roubado ou furtado. Ele estava conduzindo um carro modelo Honda Civic, de cor prata, com placa de Rio Branco/ Acre.

A prisão ocorreu no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com Rua Guanabara, bairro Nossa senhora das Graças, região central de Porto Velho.

A polícia foi informada ainda pela manhã da terça-feira,12, sobre o furto do carro em um posto de lava à jato em Rio Branco e que, possivelmente, estaria em Porto Velho.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o carro e durante pesquisa na placa no Detran do Estado do Acre, foi constatado uma restrição de furto ou roubo.

Os policiais deram ordem de parada para o motorista. Na revista, ele disse que não possuía CNH, que o carro era de seu pai e que ainda estava fazendo a transferência para seu nome.

Após um intenso questionamento, Abrahão acabou confessando que trabalha como mecânico e que teria pegado o carro no lava à jato e seguiu para Rondônia, onde tem família.

Diante da confissão, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para Central de Flagrantes para as providências cabíveis. Com informações do rondoniagora.