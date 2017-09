Caravana Trabalhista chega ao município de Cruzeiro do Sul no Acre dia 27 de setembro

Assessoria 13/09/2017 15:06:56

A Caravana Trabalhista (RO/AC) “Relações do Trabalho em Debate”, levará debates sobre Reforma Trabalhista e Terceirização à cidade de Cruzeiro do Sul , interior do estado do Acre, fronteira com o Peru, no próximo dia 27 de setembro, às 19 horas, no auditório do Tribunal de Justiça da Comarca do município.

Direcionada ao público em geral, a 7ª edição do evento proporcionará debates sobre a Reforma Trabalhista e a Terceirização, sancionadas pela presidência da República.

O advogado trabalhista André Ferreira Marques, ministrará palestra sobre a Terceirização. A abordagem sobre Reforma Trabalhista será feita pelo presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 14ª Região (Amatra 14), juiz do trabalho Antônio César Coelho de Medeiros, e pelo secretário adjunto da Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas (Aronatra), Pitágoras Custódio Marinho.

O evento é organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC), por meio da Escola Judicial (Ejud), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Advogados Trabalhistas do Acre, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra14).

As inscrições serão de forma solidária no local, com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou pelo e-mail cursosabac@gmail.com.

Local: Auditório do Tribunal de Justiça, Cidade da Justiça, BR 307, Km 09, n. 4090, bairro Boca da Alemanha, Cruzeiro do Sul – Acre.

A Caravana ainda passará por Vilhena, Guajará-Mirim e Porto Velho (Rondônia) até dezembro de 2017.​