Artêmio se solidariza a colega vaiado por taxistas e mototaxistas e menciona Regimento Interno que prevê “silêncio”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 13/09/2017 13:44:34

As vaias dos taxistas e mototaxistas ao vereador Roberto Duarte (PMDB), na sessão desta quarta-feira, 13, por causa do projeto do Uber, acabaram virando tema de debate na Câmara de Rio Branco, depois que as categorias deixaram o plenário da Casa.

Aparentando estar melindrado com a manifestação, o vereador Artêmio Costa (PSB) foi solidário a Roberto Duarte e observou que o Regimento Interno do Legislativo Municipal proíbe protestos que atrapalhem o discurso dos parlamentares.

O artigo 139 do Regimento da Câmara diz que o público deve permanecer em “silêncio” durante os trabalhos sem manifestar “apoio ou desaprovação ao que se passa em plenário”. Ao contrário do que aconteceu nesta quarta-feira.

“Na verdade nós estamos presos pelo que diz o Regimento Interno. Somos guiados pelo regimento. Mas como nós estamos passando por um processo de revisão de regimento é uma coisa que nós temos que rever. É importante que as pessoas digam que são a favor ou se são contra, no entanto, a pessoa que tá usando a tribuna, também, ela tem que ter garantido o direito de ela falar.”

À reportagem, Artêmio garantiu que não ficou incomodado com as vaias ao colega, apesar de, aparentemente, ao pedir o aparte a Duarte no plenário da Casa, ter evidenciado em sua fala o incômodo.

Roberto Duarte disse que não ficou ressentido com a manifestação. “A vaia não me incomodou em nenhum momento, faz parte da democracia e respeito as categorias por manifestarem seus posicionamentos. Mas me informaram que houve xingamentos e isso não faz parte da democracia.”

Para o líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, o isolamento entre o plenário e galeria da Câmara permite esse tipo de manifestação.

“Acho que a manifestação não pode atentar contra honra dos vereadores. Podendo ser barulhenta ou não, desde que não atinja os vereadores. Inclusive fisicamente. A vaia não me incomodou, acho que temos um isolamento que permite que eles se manifestem.”