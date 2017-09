Ufac abre inscrições para o Seminário Internacional de Extensão Universitária

Da redação ac24horas 12/09/2017 11:37:07

Estão abertas as inscrições para participação, submissão e análise de trabalhos do 4º Seminário Internacional de Extensão Universitária. O edital completo com normas e prazos para seleção foi lançado na última semana pela Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento vai ocorrer entre os dias 9 e 11 de outubro.

Para se inscrever, o interessado deverá escolher entre as modalidades “ouvinte” e “comunicação oral em roda de conversa”. Os trabalhos serão analisados por meio de resumo enviado para o Comitê Multidisciplinar de Extensão até o prazo de 22 de setembro (ouvintes terão até o dia 29 para efetuar a inscrição), via internet: sistemas.ufac.br/sieu/. Os projetos apresentados devem corresponder a ações realizadas durante o ano de 2016 ou em execução.

Na programação do 4º Seminário Internacional de Extensão Universitária estão apresentação de comunicações orais em rodas de conversa, nos períodos da manhã; e conferências, no período da noite.