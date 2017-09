Supostos líderes de facções serão isolados e monitorados após retorno ao Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 12/09/2017 13:09:35

O secretário de segurança pública do Acre, Emylson Farias disse na manhã desta terça-feira (12), que os supostos líderes de fações que foram transferido para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que estão retornando ao Estado gradativamente serão isolados e monitorados no complexo prisional de Rio Branco para evitar que voltem a ter voz de comando dentro das facções.

Segundo Farias, os detentos retornaram porque o juiz federal entendeu que segurança nos presídio locais evoluiu. “A partir da instalação bloqueador de celular e partir da criação do RDD, a partir do efetivo aumentado e das ações de segurança publica que têm colocados pessoas atrás das grades constantemente, o juiz federal compreende que em alguns casos, já é necessário o retorno”.

Emylson Farias informa novas medidas de segurança estão sendo adotadas. “Então, ele tem feito isso de forma gradativa. O quê que a gente tem que fazer? Recebê-los aqui, avaliar se colocamos no RDD, e certamente se não tiver no RDD vai estar isolado em local específico sendo monitorado com agente penitenciário e também dentro daquele ambiente que nós temos o bloqueador de celular”.

Para o gestor da pasta de segurança, o sistema prisional do Acre vem evoluindo com os investimentos realizados pelo governo. “Nós evoluímos no que diz respeito ao aspecto de segurança no interior do presídio, e o juiz federal entende dessa forma que é hora de trazê-los. Nós vamos verificar caso a caso. E aquele que forem chegando, a gente vai isolar da melhor maneira possível”.

Questionado da possível reincidência dos criminosos, Emylson destaca: “nós vamos estar atentos e a ordem é judicial. É o juiz federal quem analisa a execução da pena, se ele tem compreensão que a partir da leitura da segurança pública, que a segurança do estado do Acre reúne condições para receber alguns presos, ele está fazendo isso de maneira gradativa. Então, a gente vai verificar isolá-los e monitorá-los”, finaliza.