Seminário sobre saúde mental será realizado nesta quarta (13)

Da redação ac24horas 12/09/2017 15:36:30

Setembro é o mês escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a reflexão sobre o valor da vida e a realização de ações de prevenção ao suicídio. O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), através do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, juntamente com o Centro de Especialidades em Saúde (CES), promovem o I Seminário de Saúde Mental, com o tema “Um olhar personalizado e humanizado para a depressão e suicídio”.

O objetivo é debater estratégias de enfrentamento e combate ao suicídio, problema recorrente no Estado e no Brasil, na busca da promoção da qualidade de vida.

O seminário será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, a partir das 14 horas, no auditório do MPAC. As palestras envolverão a participação de diferentes profissionais, como promotores de Justiça, psicólogos e jornalistas.

O primeiro dia do evento abordará os temas “Influência da Globalização, na qualidade de vida das crianças e adolescentes (Depressão e Suicídio), com a psicopedagoga Cassiana Modolo. Já no segundo dia, serão apresentados os temas “Depressão, Transtornos e Ansiedade”, com o psicólogo João Paulo Silva; “Índices de suicídios em Rio Branco”, com a psicóloga Andreia Vilas Boas.