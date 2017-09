Seguem abertas inscrições para vagas de doutorado em Educação até o próximo dia (25)

Da redação ac24horas 12/09/2017 12:56:44

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) acaba de lançar acaba edital estabelecendo as normas de seleção para o doutorado interinstitucional (Dinter) em Educação. O curso terá início em abril de 2018.

As inscrições seguem até o dia 25 de setembro, por meio do endereço eletrônico www.ppge.ufpr.br, na página inicial. São disponibilizadas 25 vagas, sendo 17 para bolsistas, principalmente professores efetivos da Ufac; e 8 para a comunidade externa e técnico-administrativos.

O candidato deverá preencher a ficha eletrônica, inserindo os documentos solicitados, todos digitalizados e salvos no formato PDF. O processo seletivo consiste de duas etapas. A primeira, com prova dissertativa, de caráter eliminatório. A segunda, com análise de projeto de pesquisa, currículo Lattes e entrevista perante a banca examinadora.