PRECISANDO DESABAFAR? Acre ganhará central telefônica do Centro de Valorização da Vida

Da redação ac24horas 12/09/2017 11:54:10

A partir de 30 deste mês, o Acre terá uma central do Centro de Valorização da Vida (CVV), associação sem fins lucrativos que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio a quem deseja e precisa conversar, sob total sigilo.

As ligações para o CVV poderão ser feitas pelo número 188 e serão gratuitas. Segundo a coordenadora do Núcleo de Prevenção ao Suicídio do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Andréia Vilas Boas, além do Acre, outros sete estados serão contemplados com a ampliação da área de cobertura do atendimento pelo 188: Amapá, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima.

SOBRE A CVV: Por ano, a CVV realiza mais de um milhão de atendimentos e conta com cerca de dois mil voluntários em 18 estados mais o Distrito Federal, 80 postos de atendimento fixos e um online pelo site www.cvv.org.br.