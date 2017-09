Perseguição policial na Baixada do Sol termina com um assaltante baleado e outro preso

12/09/2017

Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar agiu rápido no início da tarde desta terça-feira (13) e conseguiu prender, em flagrante, na região da Baixada do Sol, em Rio Branco, dois assaltantes.

Os criminosos foram presos instantes após praticarem um assalto a residência, no bairro João Eduardo. Surpreendidos pela polícia, que realizava patrulhamento nas imediações onde ocorreu o crime, os suspeitos foram neutralizados, um deles com um tiro na coxa.

Medicado pelo Samu, posteriormente foi levado na companhia do comparsa de crime à delegacia de flagrante para os procedimentos de praxe.

Com os assaltantes a polícia encontrou um revólver calibre 38, municiado e o dinheiro que eles haviam roubado.