Polícia: Operação Êxodo prende dezenas de bandidos no Acre; armas e drogas são apreendidas

Da redação ac24horas 12/09/2017 11:33:21

A Operação Êxodo, da Polícia Civil do Acre, teve um balanço parcial apresentado durante coletiva de imprensa. A nova fase da operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira, dia 12, em Rio Branco e outras cinco cidades acreanas. Um total de 44 mandados de prisão, busca e apreensão foram executados.

Os 80 agentes envolvidos nos trabalhos se dividiram em Manoel Urbano, Tarauacá, Bujari, Sena Madureira, Senador Guiomard e Rio Branco para dar cumprimento a 28 ordens de prisão e 16 mandados de busca e apreensão. Além de droga, armas e câmeras de segurança foram apreendidas pela polícia.

Segundo o delegado Odilon Neto, responsável pelas investigações, os trabalhos foram bem difíceis, mas contaram bastante com o apoio de moradores que repassaram informações durante toda a investigação para essa nova fase. Ele pediu que a sociedade colabore com a polícia.

“Lembro que essa é uma operação a nível estadual. Essa investigação é bem complexa, pois os delitos muitas vezes ocorrem na clandestinidade. Conseguimos, assim, colocar [os criminosos] atrás das grades, um duro golpe em Rio Branco e outros municípios. A polícia não vai ficar atrás. As pessoas eram monitoradas por câmeras de segurança”, explica o delegado.

Os trabalhos, sempre feitos em parceria com o Ministério Público do Acre, na avaliação do secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, são efetivos e devem perdurar por mais tempo, inclusive com novas fases na Capital e interior do estado, visto que, em todas as etapas, houve êxito no combate ao crime organizado.

“Nós já arrecadamos mais de 215 mandados cumpridos nas três fazes. Estamos cumprindo nosso papel. Conseguimos apreender objetos que estavam sendo utilizados por criminosos para a prática do crime. A população tem nos auxiliado. A gente destaca por positivo a operação. A gente vai estará tento e cumprindo as operações”, avisou.