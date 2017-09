Morador do bairro Tucumã cobra prefeitura por reparos em bueiro , em Rio Branco

Jairo Barbosa 12/09/2017 09:28:38

O fotógrafo Evandro Derze usou as redes sociais para cobrar o reparo em uma manilha do sistema de esgoto no bairro Tucumã, onde reside.

O morador postou uma sequência de fotografias que mostram o asfalto cedendo na lateral da rua, fazendo surgir um buraco.

Uma sinalização semelhante a de trânsito, os moradores isolaram o local enquanto aguardam a presença de uma equipe da prefeitura.

Derze disse que o problema já foi informado ao município.

¨ Agora as coisas ficaram feia aqui na rua S.6 do conjunto Tucumã I já está fazendo aniversário uma manilha se rompeu e já está com a rua ¨fechada¨ e atrapalhando duas entrada de garagem de duas residência. A Prefeitura já sabe deste obstáculo mas ainda não cumpriu com seus deveres de um bom administrador, fica o aviso mais uma vez¨, escreveu.