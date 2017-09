Luiz Gonzaga denuncia multa abusiva aplicada pela Ageac em taxista de Cruzeiro do Sul

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 12/09/2017 13:05:50

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta terça-feira (12), “a truculência dos agentes da Agência Reguladora dos Serviços Púbicos do Estado do Acre (AGEAC)”, que de acordo com ele, “vai em Cruzeiro do Sul uma vez por ano e chegar lá, encontra um taxista trabalhado, um cidadão que vai fazer uma viagem de Cruzeiro do Sul para o Croa e é multado em R$ 2,3 mil”.

Segundo o parlamentar, a Ageac estaria agindo de forma truculenta e descabida com “um profissional que está trabalhando para manter sua famílias, paga a parcela do carro que na maioria é financiado e vem sendo perseguido de forma implacável. Até para o cidadão trabalhar, esse governo do PT dificulta. Isso é um absurdo, a forma com que estão fiscalizando quem trabalha honestamente”.

Gonzaga informa que a Ageac exige que o taxistas faça um contrato para transportar passageiros fora do perímetro urbano do município. Para o taxistas fazer uma viagem para qualquer lugar que seja fora do perímetro urbano tem que fazer um contrata de prestação de serviço. Isso é um absurdo. Essa situação só prejudica os pais de família que lutam pelo sustento”, enfatiza.

Para o parlamentar, “ao invés de ajudar quem está trabalhando e produzindo, eles fazem é atrapalhar. Por que não mandam policiais para combater a criminalidade que assusta e população e mantém o cidadão preso? Esse governo penaliza o trabalhador. Penaliza a classe trabalhadora e favorece a criminalidade que domina nosso Estado. Portanto, fora PT”, finaliza Luiz Gonzaga.