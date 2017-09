Governador em exercício Ney Amorim tem reunião com Marcus e equipes de esportes

Da redação ac24horas 12/09/2017 09:19:58

Em seu segundo dia como governador do Acre em exercício, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ney Amorim (PT), tem reunião com secretários e deputados estaduais.

Ontem, o governador em exercício esteve reunido, no auditório da Aleac, com o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, com equipes de esportes radicais do Acre.

O governador Sebastião Viana cumpre agenda em Diamantina, Minas Gerais. Na cidade mineira, o governador será um dos 109 homenageados com a medalha Juscelino Kubitschek. À tarde, ele participa de reunião para discutir a Lei Kandir.