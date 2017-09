Festa das Nações

Charlene Carvalho 12/09/2017 07:17:47

Hora do almoço. Dia de almoçar com Jane Vasconcelos, que completará anos na quarta-feira e, estrangeira que é, precisa retornar hoje para a fronteira. Conversa vai, conversa vem, mostro um vídeo da Festa das Nações à turma e Andréa Zílio ao ver a desenvoltura do Paiva dançando música Moçambicana questiona:

Que lindo, queria ter ido a essa festa! Por que tu não me convidaste?

Convidei, Andréa. Convidei vocês tudim e mais de uma vez.

Rachel Moreira vem em minha defesa: verdade. Convidou mesmo.

Quando?

Naquele dia que deu treta por conta dos solteiros-crentes no grupo, lembra?

É, lembrei… poxa… queria ter ido. Como ele dança…amo danças africanas…

Mas Andréa é música de crente…

É linda. Gostei. Quero ir.

Na próxima te chamo de novo, pode deixar.

Final do dia, hora de tomar café para mais uma pré-comemoração com Genézia (Jane). Sentadas em volta de um Gelatto de qualidade mediana, Alex Machado me diz:

Chachá, o Itaan amou aquelas camisas dos teus amigos da festa. Ele quer uma!

As camisas africanas da Festa das Nações?

É, aquelas que tu postaste no Face…

Essas (abro o celular e mostro uma foto)?

Essa aqui ó (e aponta para a camisa do pastor Daniel Batistela) …

Posso garantir não. Essas camisas ele trouxe de viagens missionárias que fez. Mas tenho uns tecidos africanos lá em casa. Se ele gostar te passo para ele fazer uma…

Tá. Vou cobrar. Vi muita gente lá. Gostei das fotos. Festa animada, hein?

Foi mesmo! Festão.

Seguimos a conversa sobre quem estava lá e como as pessoas – nas duas rodas de amigos – não imaginam reunião de crente pode ser animada.

Ser crente é algo espetacular. Mas confesso: é engraçado como meus amigos imaginam que seja nossa diversão. É tipo achar que porque uma pessoa é de oração, passa 24hs em intercessão contínua. E porque não tem bebida, a vibe é meio cinza, quando na verdade tem mil cores de alegria e diversão. Sim, somos alegres. A gente canta, dança, come, conversa, se diverte e até… bem você sabe… olhamos para o lado (naturalmente para os (as) sem compromisso, porque somos servos e não cegos. Paulo Sampaio Jr., Nathália Silva e Vinícius Charife podem te explicar melhor…

Ontem ouvi muitos comentários das fotos e vídeos que postei da Festa das Nações. Foi legal perceber que as pessoas começam a tirar a escaramuça ao nosso redor. Diga-se, todos foram excelentes comentários. Vi alguns likes preciosos por lá. De pessoas que estão sempre olhando a timeline, mas só observam e, apesar disso, fizeram questão de dar um gostei nas fotos. Foi bem legal.

Não posso deixar de dizer que muitos estavam surpresos pelo sucesso e pela alegria dos presentes. Mas deixa eu explicar: festa que tem amigos, comida de alta qualidade e boa música só pode ser festão, né? A Festa das Nações é assim desde a primeira edição. Estão aí Raquel Eliane, Raquel Alexandrino e Alexandra Albuquerque, “parças” desde a primeira edição e presentes todos os anos, que não me deixam mentir.

Então é isso…

Obrigada a todos que aceitaram o convite e se fizeram presente. Obrigada também aos que não puderam ir e contribuíram com missões. Que Deus os restitua em boa medida, recalcada e sacudida. E, claro, ano que vem tem mais.

Amanhã prometo mais fotos. Por hoje deixo vocês com essas e abaixo um vídeo bem caseiro que apesar da baixa qualidade, mostra um pouco do que foi a festa deste ano:

Daniel Batistela, líder da Base Jocum/Acre, Sinésio Paiva, moçambicano e o melhor bailarino que você respeita, Gerson Ribeiro, pioneiro de Missões no Norte/Nordeste e Jocum/Brasil e Arlis Maximiano, um dos melhores especialistas em missões mundiais com atuação no Brasil. Ouvi-lo nos anima a continuar acreditando nos sonhos que Deus colocou em nossos corações

Essa minha foto com Alexandra Taveira, Raquel Alexandrino e Raquel Eline é só para lembrar que somos pioneiras: presentes em todas as edições!!

Pastora Fátima Batistela, idealizadora, organizadora e entusiasta da Festa das Nações. Gratidão por termos uma festa tão linda. Gratidão por sua amizade, cuidado e zelo. Jamais poderei expressar em palavras o amor que me une à senhora, pastora

Pastor Gerson Ribeiro, preletor, professor de Epitat, pioneiro em missões que nos reanimou a todos sobre a o ide e sobre a grandeza do servir. Obrigada, obrigada!!!

Mestre Paulo Sampaio, pastor Daniel Batistela e o casal Alan Rick e Michele Miranda, que anualmente se fazem presente na melhor festa da comunidade cristã acreana

Vinícius Charife, Fábio Brandão, Nathália Silva (eu rsrsrsrs) e Paulo Sampaio. Louvo a Deus por esses meninos que não me deixam esmorecer. Cês são parte do meu combustível de felicidade, seus cansados!!!

Tem overdose de foto minha, sim!! Não sou de aparecer (hahahahaha), mas essa foto merece. Pastor Daniel Batistela, mais que um líder, um amigo de todos. Muito do que sou hoje, o sou porque ele nunca deixou de acreditar em mim. Principalmente quando eu mesma não acreditava. E nunca deixou meu lado menina parar de florir. O senhor e Fátima moram no meu coração. Brigaduuuuu…

Percília, amiga da tenda árabe, mulher segundo o coração de Deus. Como é bom dividir os dias contigo!

Meninas da barraca da Índia que esse ano estava mais que especial com um arroz apenas perfeito. Valeu!!

Vinicius, nem te agradeci por ter ido. Sei que fostes por minha causa (me acho, mas a verdade precisa ser dita, né??). Amo-te muito. Somos parceiros na caminhada (aquela do Igor, lembra?). Andriele e Gisele Lucena: bom demais ter vocês cada vez mais perto. Parabéns pela organização do espaço indiano

Jéssica e Rúbia. Meninas, você nem tem ideia de como as quero bem, como as amo do fundo do coração e de como é precioso encontrar vocês, rir com vocês. De longe os melhores looks todos os anos. Ano que vem estaremos juntas de novo, se Deus quiser!

E para finalizar o vídeo. A qualidade não é muito boa, mas a música é contagiante. A voz do Marcelão nos eleva e a dança do Paiva, bem a dança do Paiva não tem definição. É pura adoração!