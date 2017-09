Em Minas Gerais, Sebastião recebe medalha JK e participa de reunião sobre a Lei Kandir

Luciano Tavares, da redação ac24horas 12/09/2017 07:04:17

Sebastião Viana é um dos 11 governadores que estão na lista de agraciados com a grande medalha JK, que será entregue em Diamantina (MG), no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta terça-feira, 12.

A homenagem é concedida pelo seu colega de partido, o governador petista de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O prêmio foi criado em 1995 e homenageia nesta edição, 109 personalidades que de alguma foram colaboraram com a sociedade.

Alguns dos governadores homenageados são: o do Rio, Luiz Fernando Pezão; de Rondônia, Confúcio Moura; do Pará, Simão Jatene; do Mato Grosso, Pedro Taques; e do Piauí, Welington Dias.

Ainda em Diamantina, à tarde, os governadores vão se reunir para debater a Lei Kandir, que trata sobre a aplicação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.