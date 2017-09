Condutores e passageiros reclamam que após chuva passaram a noite atolados

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 12/09/2017 09:28:22

O inverno amazônico ainda não começou, mas os atoleiros na BR-364 têm provocado diversos transtornos aos motoristas com as chuvas que estão caindo no interior do Acre. No último final de semana, condutores e passageiros de ônibus que fazem o trajeto de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, reclamam que passaram toda a noite na estrada com o ônibus atolado após uma chuva que durou poucos minutos.

Segundo vídeo encaminhado à reportagem de ac24horas, o trecho dos atoleiros estaria na comunidade Mamoré, entre o Rio Gregório e Tarauacá. Segundo o autor do vídeo, os passageiros e caminhoneiros que transportam produtos para a cidade de Cruzeiro do Sul estariam parados no local desde sábado por volta de 11h 30m. As imagens foram feitas 5h da manhã e mostram o ônibus atravessado na rodovia.

No local é possível observar que, além do ônibus de passageiros, varias carretas estão paradas dentro do lamaçal em um dos trechos da estrada que passou quase 18 anos em obras durante as administrações estaduais petistas. A obra, segundo o DNIT, foi entregue em péssimas condições e apresentando vários problemas técnicos. Um serviço de recuperação vem sendo executado para tentar manter a estrada aberta.