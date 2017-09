Termina hoje o prazo para inscrições no concurso de fotografia em Rio Branco

O prazo para inscrições no Concurso de Fotografia “Um Olhar Sobre Rio Branco” finaliza nesta segunda-feira, 11. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB) e Departamento de Comunicação (DECOM), com apoio do Instituto Acreano de Imagens (IAI) e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (SINJAC), o concurso oferece prêmios de até R$ 4.000,00.

Idealizado para resultar na publicação de um livro oficial comemorativo ao aniversário da cidade, o concurso vai selecionar as melhores fotografias que retratam “Um Olhar Sobre Rio Branco em seus 135 anos”. O concurso já recebeu mais de 150 inscrições.

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 desta segunda-feira, 11, no portal da Prefeitura de Rio Branco (riobranco.ac.gov.br), onde o interessado também acessa o edital do concurso. As fotografias podem ser produzidas com câmera convencional ou celular que contemplem os temas de cultura, patrimônio histórico, meio ambiente e o cotidiano da capital do Acre.

Cada participante pode inscrever no máximo, 03 (três) fotografias, colorida ou em modo preto e branco. A seleção das fotos levará em consideração critérios técnicos e estéticos da imagem; a mensagem transmitida pelo fotógrafo; e a relação com a cidade.

Da premiação

As melhores imagens receberão prêmio em dinheiro, troféu, certificado de participação e inclusão da fotografia em publicação oficial. O 1º lugar ganha R$4.000,00 e fotos no livro comemorativo aos 135 anos de Rio Branco. O 2º colocado leva R$2.000,00 e também tem os mesmos benefícios do vencedor; o 3º, R$1.000,00 mais benefícios anteriores. O livro também contemplará fotos além dos premiados. Ao todo, 135 imagens serão escolhidas pelo júri para compor o livro oficial.