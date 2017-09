Secretaria de Saúde do Estado envia lote de medicamentos às cidades do interior do Acre

11/09/2017

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) das regiões do Tarauacá/Envira e Vale do Juruá recebem novos lotes de medicamentos e materiais de saúde, enviados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O anúncio foi feito pelo secretário da pasta, Gemil Júnior, que esteve na região há poucos dias.

Segundo a Sesacre, os medicamentos, liberados pelo Ministério da Saúde, contribuirão com os serviços que são oferecidos pelas unidades e serão encaminhados a partir desta segunda-feira, 11, para Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter e Tarauacá.

Nos lotes enviados estão itens como contraceptivos e cerca de 27 mil repelentes em spray que vão ser entregues a mulheres grávidas atendidas pelas unidades de saúde desses municípios. Os repelentes são usados para o combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e do vírus zika.

Outro material de destaque é a entrega de estetoscópios de pinard. São cerca de 75 equipamentos, que têm por finalidade constatar a cada consulta a presença, o ritmo, a frequência e a normalidade dos batimentos cardíacos fetais.

Serão entregues também cadernos de atenção básica e atenção ao pré-natal de baixo risco, manuais técnicos de gestação de alto risco, guia técnico de testes rápidos de gravidez e norma técnica para atendimento às mulheres com gestação de bebês anencéfalos.